«Может находиться в Коми»: в Перми пропала 45-летняя женщина

Фото: "Лиза Алерт"

В Перми пропала Гомзякова Татьяна Валентиновна 1975 года рождения, ее ищут по всей стране, в том числе в Коми. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 45-летняя женщина пропала еще 11 июля прошлого года. В тот день она вышла из дома и не вернулась. Рост пропавшей – 156 сантиметров, она худощавого телосложения с длинными каштановыми волосами и карими глазами. Пермячка была одета в белую ветровку, желтую ажурную кофту, черные брюки и туфли такого же цвета. С собой у нее была черная спортивная сумка и зеленый пакет.

Гомзякова может находиться в любом регионе, в том числе и в Коми. Женщину дома ждет маленький сын. Пропавшая нуждается в медицинской помощи. Уточняется, что она инвалид второй группы.

– Если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении Татьяны, позвоните на номер горячей линии 88007005452 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или 112, – говорится в сообщении.

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