Минздрав Коми рассказал о состоянии годовалой девочки, пострадавшей в ДТП

Врачи сообщили о состоянии пострадавшей в ДТП годовалой девочки Фото: Архив "КП"

Годовалая жительница Ухты, пострадавшая в жутком ДТП на трассе в Коми, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По данным ведомства, сейчас малышка находится под наблюдением столичных врачей. В Сыктывкар девочку доставили санавиацией ранее. У ребенка диагностирована серьезная травма головы и мозга, сообщает «Комиинформ».

Напомним, страшная авария случилась 6 марта этого года на 362 км автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар. В ДТП скончалась 23-летняя мама малышки. Также известно, что женщина была беременна вторым ребенком.

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