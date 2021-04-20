В Коми десятки жителей республики получат выплату ко Дню Победы

Ежегодную выплату ко Дню Победы получат 79 жителей Коми
Фото: Архив "КП"
В Коми выплатят 10 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, сообщает Минтруд республики. На денежную льготу могут рассчитывать 79 человек. Сумма будет выплачиваться в течение всего апреля.
Уточнятся, что специально подавать заявление в Пенсионный фонд не нужно: специалисты начислят выплату самостоятельно.
Напомним, право на данную выплату имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории нашей страны, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.
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