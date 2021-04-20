В Коми десятки жителей республики получат выплату ко Дню Победы

Ежегодную выплату ко Дню Победы получат 79 жителей Коми Фото: Архив "КП"

В Коми выплатят 10 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, сообщает Минтруд республики. На денежную льготу могут рассчитывать 79 человек. Сумма будет выплачиваться в течение всего апреля.

Уточнятся, что специально подавать заявление в Пенсионный фонд не нужно: специалисты начислят выплату самостоятельно.

Напомним, право на данную выплату имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории нашей страны, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы и шествие Бессмертного полка в Коми пройдут онлайн (подробности)