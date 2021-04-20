В Воркуте третий раз за неделю эвакуируют учащихся школы №12

Фото: "Моя Воркута"

В Воркуте вновь эвакуируют 12-ую школу. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, это уже третий по счету раз, когда срываются уроки у детей.

Первый случай произошел 16 апреля, второй буквально накануне. В обоих случаях администрация учебного заведения получало сообщение о заминированной бомбе, однако данный факт не подтверждался.

Шутки злоумышленника начали злить горожан. По их словам, если раньше можно было ситуацию описать матерными словами, то сейчас и их не осталось. Родители обеспокоены, как их дети будут писать контрольные и готовиться к экзаменам, если постоянно срывается учебный процесс.

- Уже третий раз именно 12-ая школа. Что же всё-таки происходит? Мы там учимся, уже ребёнка страшновато отпускать. Сегодня написали ВПР и всё, эвакуация. Про другие воркутинские школы ничего не пишут, значит, у них дети учатся по полной программе, - сетует мама одного из учеников.

В пресс-службе МЧС по Коми заявили, что в республике проходят учебные занятия. Например, в Усинске провели профилактические работы в школах городах. Однако пока неясно, случившаяся эвакуация прошла в рамках учений или шутник до сих пор веселится.

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