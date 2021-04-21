Житель Коми в порыве ревности избил сожительницу и убил ее друга детства

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13 лет в колонии особого режима проведет особо опасный рецидивист, который на почве ревности избил сожительницу и убил товарища.

Днем 15 июля 2020 года ранее судимый мужчина в ходе распития у себя дома спиртных напитков заметил некорректное отношение к своей сожительнице со стороны её друга детства.

На почве ревности он нанёс несколько ударов руками по лицу и шее женщины, а также ударил её по голове гвоздодером. Кроме того, вооружившись ножом, мужчина нанес им товарищу не менее восьми ударов, в том числе в шею, повредив сонную артерию и яремную вену. Потерпевший скончался на месте от острой массивной кровопотери.

Печорский городской суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Сторона защиты оспорила приговор, сославшись на его чрезмерную суровость, пытаясь также доказать наличие особого психического состояния обвиняемого, которое могло быть вызвано действиями потерпевших.

Верховный суд Республики Коми Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, он вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

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