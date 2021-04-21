Контрольно-счетная палата Коми нашла нарушений на сумму более 300 миллионов

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Контрольно-счетная палата Коми в 2020 году выявила 456 фактов нарушений и недостатков на общую сумму более 300 млн рублей, рассказал ее председатель Игорь Гурьев на заседании Президиума Госсовета РК.

Более 150 млн рублей приходится на нарушение, допущенное при заключении крупной сделки АО «Комиавтотранс» по передаче автобусов в сублизинг. Нарушение устранено.

На сумму более 38 млн рублей зафиксировано нарушений при осуществлении стимулирующих выплат работникам медучреждений. Более 20 млн рублей – это нарушения в сфере закупок.

Всего в 2020 году КСП проведено 93 мероприятия: 8 контрольных и 85 экспертно-аналитических. В структуре последних основная часть приходится на экспертизу законопроектов.

В прошлом году контрольными мероприятиями было охвачено 23 объекта, в ходе которых Палата проверила более 9 млрд рублей, из них почти 80 процентов – это средства республиканского бюджета.

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