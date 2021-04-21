В Коми суд освободил женщину от уголовной ответственности за ДТП

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Сыктывдинский районный суд удовлетворил ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела о ДТП в связи с примирением сторон. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Коми.

Женщина ехала по 759-му километру трассы «Вятка» в сторону Чебоксар. В темноте она решила развернуться. Автоледи выехала на встречную полосу, не уступив дорогу двигавшемуся в попутном направлении автомобилю. После этого произошло столкновение этих машин. В результате водитель второго авто получила тяжкий вред здоровью.

На суде потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой за примирением сторон. Обвиняемая извинилась перед потерпевшей, возместила моральный вред и материальный ущерб, заплатив 500 тысяч рублей.

– Они примирились, потерпевшая ее простила, никаких претензий к подсудимой у потерпевшей не имеется, – говорится в сообщении.

В суде отметили, что подсудимая совершила преступление небольшой тяжести впервые, и это было сделана по неосторожности. Женщина свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Она имеет на иждивении четверых детей. В итоге суд освободил женщину от уголовной ответственности. Постановление в законную силу не вступило.

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