Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин наградил ухтинских медиков за добросовестный труд. Соответствующий указ подписал глава государства.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему отделением Ухтинской городской больницы №1 Игорю Новикову, заведующему отделением Ухтинского межтерриториального родильного дома Николаю Терентьеву, а также заведующей отделением Ухтинской городской поликлиники Людмиле Черных.

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