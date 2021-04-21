В России матерям детей до 7 лет больничный будут выплачивать в 100% размере

Больничные по уходу за ребенком до семи лет будут оплачивать в полном объеме
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Больничный для матерей детей до семи лет будет выплачиваться в 100% размере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном послании к Федеральному собранию.
На данный момент в России размер больничного зависит от трудового стажа, что, по мнению главы государства, неверно.
«В целом это правильно, конечно, и справедливо. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100% от заработка», - сказал он.
Его предложение было встречено аплодисментами.
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