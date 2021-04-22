Пожарные спасали от огня отрезанный паводком поселок Коми

Фото: архив КП

В Троицко-Печорском районе ликвидируют пожар в поселке Палью. Тушение осложнено трудной доступностью населенного пункта, расположенного за рекой Печора, сообщило поздним вечером 21 апреля МЧС по Коми.

Огонь начался с хозпостроек и перекинулся на соседние строения. Первыми к тушению приступили члены местной добровольной дружины, обеспечивающие пожарную безопасность поселка в период паводка, и местные жители.

Из мест постоянной дислокации были привлечены силы и средства Троицко-Печорского пожарно-спасательного гарнизона. Однако в связи с установившейся теплой погодой ледовая переправа в данном направлении закрыта. Пожарных через реку Печора по тонкому льду с промоинами переправляли спасатели при помощи плавсредств.

На данный момент известно, что пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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