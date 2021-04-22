В Коми 3558 беременных получили пособием на покупку продуктов

Фото: Минтруд Коми

В Коми больше 3,5 тысячи беременных женщин воспользовались пособием на покупку продуктов за первые три месяца 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты.

Кроме того, государственную помощь на приобретение продуктов в январе-марте текущего года в среднем в месяц получали почти 850 малоимущих кормящих матерей. Эти республиканские меры поддержки включены в перечень мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Пособие беременным женщинам на приобретение продуктов питания предоставляется без учета каких-либо критериев нуждаемости. Такую поддержку может получить каждая беременная женщина со сроком беременности не менее 12 недель и состоящая на учёте по беременности и родам в медицинской организации региона. Пособие выплачивается ежемесячно, его размер составляет 1 тысячу рублей. В первом квартале 2021 года получательницами пособия на покупку продуктов стали 3558 будущих мам. На обеспечение этой меры соцподдержки из бюджета было направлено 8,3 млн. рублей.

Также с прошлого года пособие на покупку продуктов стали получать и все малоимущие кормящие матери. Размер пособия для этой категории жительниц республики составляет 650 рублей в месяц. Эти средства помогают кормящим матерям с невысокими доходами обеспечивать полноценным питанием младенца в первые годы его жизни.

В 1 квартале 2021 года такой вид государственной социальной помощи в среднем в месяц получали 846 малоимущих кормящих матерей. Расходы республиканского бюджета на эти цели за первые три месяца текущего года составили более 1,7 миллиона рублей.

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