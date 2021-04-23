Познакомился на остановке и напоил: ухтинец совратил 13-летнего мальчика

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Вынесен приговор 56-летнему жителю Ухты за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Потерпевшим по данному уголовному делу признан 13-летний мальчик. С ним злоумышленник познакомился на автобусной остановке в одном из населенных пунктов Сосногорского района. Обвиняемый пригласил малолетнего к себе в гости и перед совершением преступления напоил его пивом.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Следком по Коми.

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