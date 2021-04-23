Братоубийственная трагедия в селе Коми: кровь лилась рекой

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Кровавая трагедия произошла в феврале этого года в доме, расположенном в селе Няшабож.

Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения 41-летним обвиняемым и его 32-летним сводным братом возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Старший ударил младшего ножом в живот.

От массивной кровопотерииз-за повреждением артерии и вены, потерпевший скончался через непродолжительное время в помещении фельдшерско-акушерского пункта.

Ижемским межрайонным следственным отделом СУ СК собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком по Коми.

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