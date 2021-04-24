В суд отправлено дело еще одного участника банде «Ифы-Козлова»

Фото: архив КП

Следком по Коми завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего Алексея Казанцева, обвиняемого в участии в банде «Ифы-Козлова». Дело передано в суд.

Материалы в отношении фигуранта были выделены в отдельное производство в связи с длительным нахождением его в международном розыске. В октябре 2020 года он был задержан и помещен в СИЗО.

По данным следствия, фигурант являлся участником вооруженной банды «Ифы-Козлова». В ноябре 2018 года приговором Верховного суда Республики Коми суда лидер преступной группы Юрий Козлов и девятнадцать участников банды признаны виновными в создании преступного сообщества, убийствах, покушениях на убийства, незаконном обороте оружия и других преступлениях. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 27 лет.

Всего в качестве фигурантов по уголовному делу преступного сообщества «Ифы-Козлова» проходили 29 человек. В отношении пяти участников, с которыми были заключены досудебные соглашения, в 2014 году судом вынесены обвинительные приговоры, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 13 лет.

Еще трое (Олег Ифа - один из лидеров - и два активных участника преступной организации Акакий Качарава и Сергей Ильин) продолжают находиться в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми стали известны детали громкого убийства банды «Ифы-Козлова» (подробности)