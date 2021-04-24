Пьяный сельчанин Коми стащил рыбу на глазах продавца и отправился за решетку

Фото: архив КП

Сысольский районный судом вынес приговор ранее судимому жителю Койгородского района, попавшемуся на грабеже в магазине.

В середине февраля 2021 года Петренко В.И., находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из местных магазинов, взял с прилавка две вакуумные упаковки рыбы и спрятал их под надетую на нем куртку. У выхода из магазина по требованию продавца вернул одну упаковку рыбы.

А потом уже открыто, осознавая, что его противоправные действия стали очевидны, игнорируя требования продавцов о возвращении второй упаковки рыбы, похитил ее, выбежав из помещения магазина.

Петренко В.И. вину в совершении преступления признал, с предъявленным обвинением согласился.

К смягчающим наказание обстоятельствам судом отнесены раскаяние и принесение извинений перед представителем потерпевшего в судебном заседании.

Отягчающими признаны наличие рецидива, а также совершение преступления в состоянии опьянения, так как оно явилось одной из основных причин совершения данного преступления.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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