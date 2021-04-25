В Коми ожидается снег, заморозки и холодный ветер

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В Коми ухудшится погода уже с завтрашнего дня. По прогнозам синоптиков, республика в начале недели попадет под обширный циклон, который принесет с собой дожди, снег и холодный ветер. По их словам, резкое похолодание начнется 26 апреля.

- В понедельник вся территория республики попадёт под влияние обширного циклона, который переместится к нам со стороны Балтики. Ожидается облачная погода с дождями разной интенсивности - от небольших до умеренных. Усилится ветер восточного направления при порывах до 14м/с, - рассказали в пресс-службе регионального метеоцентра.

Столбик термометра в эти дни не поднимется выше +10 градусов - днем и +6 - ночью. Самые холодные дни ожидают жителей Коми к концу недели: температура воздуха упадет ночью до -4...+1, днём до +2...+7.

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