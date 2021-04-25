Трёхлетнего мальчика, упавшего из окна в Коми, стабилизировали врачи

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Стало известно о состоянии трехлетнего мальчик из Воркуты, который упал с пятого этажа дома. Ребенок попал в больницу с многочисленными ушибами, однако сейчас его жизни ничего не угрожает, говорят местные врачи. Медикам удалось стабилизировать состояние малыша.
«Состояние средней тяжести, стабильное», - заявили врачи.
Напомним, несчастный случай произошёл накануне в Воркуте. Пьяные родители не уследили за ребенком и тот упал в сугроб с большой высоты. Мальчика в снегу нашел случайный прохожий, который и вызвал экстренные службы. Данный инцидент находится на контроле МВД по Коми.
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