Жители Вуктыла остались без единственного моста из-за ледохода

Фото: соцсети

В Коми начался ледоход и некоторые сооружения на реках не выдерживают натиска стихии. Так, на реке Печора уплыла понтонная переправа. Однако по словам местных властей, ситуация находится под полным контролем.

Глава местной администрации Гульнара Идрисова сообщила в социальных сетях, что все части понтона вскоре будут возвращены на место.

- Из-за подвижки пришлось отпустить небольшую часть понтонов с переправы. Хочу успокоить всех: ситуация на контроле, отслеживаются все понтоны. Часть уже прибило по берегам, мимо Вуктыла прошло 11 штук. Все будут возвращены. Что касается следующего зимнего периода - понтонный мост планируют устанавливать как обычно, - сообщила она.

Местные жители в комментариях выразили надежду, что вскоре ситуация полностью разрешится и закончится благополучным исходом.

Напомним, в соцсетях 24 апреля было размещено видео с понтонами, проплывающими по реке в Вуктыле. Среди местных началась паника из-за боязни остаться без сообщения между городами.

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