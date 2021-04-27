Новый год жителя Коми: украл бутылку водки и убил человека

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В суд отправлено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Вуктыла, обвиняемого в краже бутылки водки и смерти человека.

31 декабря 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире знакомого, в ходе возникшего конфликта нанес ему удары по голове. Из-за травм в феврале 2021 года потерпевший скончался в отделении ГБУЗ «Вуктыльская ЦРБ». Действия подсудимого следствием квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Кроме того, подсудимый обвиняется в грабеже, то есть открытом хищении чужого имущества, а именно – бутылки водки из магазина «Пятерочка».

В отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок действия которой продлен на период рассмотрения дела судом, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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