В Коми рыбаки обнаружили в озере труп мужчины

В озере рядом с усть-куломским селом нашли мертвого человека Фото: Архив "КП"

Страшную находку в Усть-Куломском районе обнаружили сегодня, 27 апреля, рыбаки. Мужчины достали из озера труп молодого мужчины. Об этом сообщает БНК со ссылкой на собственный источник.

Известно, что трагедия произошла недалеко от села Помоздино. Погибшим является 45-летний житель Выльгорта. Мужчина ушел глубокой ночью порыбачить и не вернулся.

Известно, что тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту началась проверка.

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