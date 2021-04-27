В Сыктывкаре две квартиры признали непригодными для проживания

В Сыктывкаре квартиры по двум адресам признаны непригодными для проживания. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации столицы Коми.

Так, согласно документам, признаны непригодными для проживания следующие адреса: улица Почтовая, 40В, квартира 5, а также по улице Заводская, 110, квартира 1. Кроме того, аварийным и подлежащим сносу признан дом по адресу Сысольское шоссе,30.

Комитету жилищной политики администрации города рекомендовано предложить гражданам жилые помещения маневренного фонда, предназначенные для временного проживания.

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