Часть уплывших понтонов в Вуктыле вернули к переправе

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В Вуктыле продолжаются работы по возвращению частей понтонного моста. Об этом в социальных сетях рассказала глава администрации Гульнара Идрисова.

По ее словам, удалось уже вернуть к этому моменту девять частей, еще два – поднимают. Остальные части также найдены и их вернут в ближайшее время.

Так, шесть понтонов остаётся на берегу на участке Дутово - Вуктыл, три понтона в деревне Усть-Соплеск, еще три - в деревне Аранец и два - в деревне Медвежская. Остальные стоят в ледовом заторе на участке Концебор - Медвежская на расстоянии в 45-50 км от Печоры.

- Ситуация держится на контроле, с вертолета ведется мониторинг за местонахождением понтонов. Два катера собирают понтоны и возвращают в Вуктыл, - заключила Идрисова.

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