В Коми детские лагеря будут закрыты для посещения посторонних

Родители не смогут попасть на территория лагеря в этом году Фото: Архив "КП"

В детских лагерях Коми запретят посещение родителей и близких на период отдыха школьников. Об этом сообщил замминистра образования республики Максим Ганов. По его словам, в этом сезоне лагеря откажутся от традиционных родительских дней.

- В этом году в летних оздоровительных лагерях остается запрет на посещение посторонних лиц. Во время смен детей из лагеря вывозить не будут, родительских дней также не планируется, а персонал лагерей будет проходить обязательный ПЦР-тест, - сказал он.

Напомним, что в этом году наполняемость детей в отрядах летних оздоровительных учреждений увеличена до 75 процентов от проектной вместимости, дети смогут отдыхать не только в субъекте проживания, но и выезжать за его пределы.

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