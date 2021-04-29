Сельчанка Коми смогла убрать магистральный трубопровод со своей земли

Фото: архив КП

Суд обязал АО «Коммунальник» освободить земельный участок от магистрального трубопровода.

В Прилузский районный суд обратилась жительница села Объячево с иском к АО «Коммунальник», в котором просила обязать ответчика освободить принадлежащий ей на праве собственности земельный участок от магистрального трубопровода за свой счёт, привести земельный участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования путем благоустройства и восстановления плодородного слоя.

Представитель ответчика АО «Коммунальник» в суде требования истца не признала, пояснив, что не могут сказать с уверенностью на чьем участке расположен магистральный водопровод, при этом от проведения судебно-землеустроительной экспертизы отказались.

Суд установил, что истец является собственником земельного участка, по которому проходит магистральный трубопровод.

Управлением муниципальной собственностью АМР «Прилузский» было установлено, что АО «Коммунальник» нарушено использование ордера на проведение земляных работ: они произведены с отхождением от согласованной схемы прокладки.

Суд признал нарушение права истца на пользование и распоряжение своим земельным участком, поскольку магистральный водопровод проложен на земельном участке истца без её согласия.

Суд также нашёл подлежащими удовлетворению требования истца в части приведения земельного участка в пригодное для дальнейшего использования состояние по назначению путем выравнивания земельного участка, поскольку материалами дела установлено, что плодородный слой земельных участков (полевых наделов) нарушен, местами имеются провалы грунта, образовавшиеся при проведении работ по засыпке водопровода.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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