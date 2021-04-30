Трое жителей Коми зарезали своих односельчан

По версии следствия, во всех случаях орудием был нож Фото: архив "КП"

В Ижемском районе на скамью подсудимых отправятся три местных жителя. Все обвиняемые проходят по статье «Убийство». Как сообщает республиканская прокуратура, мужчины независимо друг от друга зарезали своих односельчан ножом.

Так, первый случай произошел в конце осени прошлого года в поселке Щелюр. Между двумя мужчинами возникла ссора, причина – любовный конфликт. По словам 36-летнего обвиняемого он приревновал свою возлюбленную к знакомому, поэтому ударил того ножом в живот. От обильной кровопотери несчастный скончался до приезда «скорой».

Вторая трагедия произошла в деревне Большое Галово 30 января. В этот раз жертвой стал молодой мужчина, которого ударил ножом собственный 58-летний дядя. Причина – бытовой конфликт.

Последний случай был зарегистрирован 4 февраля в селе Няшабож. Трагедия произошла прямо во время поминок. Как сообщает прокуратура, 41-летний местный житель в день прощальной церемонии с погибшем братаом, находясь в состоянии опьянения, ударил ножом в живот своего сводного брата. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в фельдшерско-акушерском пункте села. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал частично, указав, что убивать брата не хотел.

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