В Коми мужчина угрожал убить 10-летнего мальчика, искавшего свою пьяную мать

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В Коми 10-летний мальчик стал жертвой угроз со стороны 37-летнего собутыльника своей матери. О дикой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

Оказалось, что все произошло еще в октябре прошлого года. Ребенок пошел по поселку искать свою маму и нашел ее в доме у знакомого семьи. . Мальчик хотел позвать маму домой, но к ней его не пустил подсудимый, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После этого мальчик стал звать маму с улицы, что не понравилось мужчине, который подошел к школьнику, схватил его двумя руками за шею, поднял от земли и стал душить, сказав, что убьет его. Мальчик стал задыхаться и, сопротивляясь, ударил обидчика ногой в живот, после чего мужчина отбросил несовершеннолетнего на землю и зашел в дом.

Вину в содеянном мужчина признал частично, пояснил, что слова угрозы убийством в адрес несовершеннолетнего не высказывал.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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