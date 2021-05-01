Медведица Пужа из Коми вернулась к активной жизни после долгой спячки

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Медведица Пужа из Коми вернулась к своей обычной жизни после зимней спячки. Любимица многих жителей республики сейчас находится в в Тверском центре спасения медвежат-сирот. Туда она попала в ноябре прошлого года.

Пужа, привыкнув к весеннему климату, занялась своим любимым делом: лазанием по деревьям и сном на них. По словам работников центра, это занятие многим медвежатам по душе.

- У Пужи все хорошо. Сейчас молодая медведица активно занимается поисками кормов, играет, лазает по деревьям и спит, причем, чаще именно на деревьях, так как это самое безопасное место для молодых медведей, - рассказали специалисты.

Беспокоиться за рацион медведицы не стоит, уверяют работники центра. Пужа находит пропитание сама, но и от частых гостинцев она никогда не отказывается.

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