В Сыктывкаре из огня спасли сильно обожженную женщину

Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 4 минут Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре накануне загорелся многоквартирный дом по улице Красных Партизан, 70. Из огня самостоятельно смогли выбраться 30 человек, однако одна женщина застряла в огненной ловушке и ей понадобилась помощь спасателей.

Из задымленного помещения была эвакуирована 60-летняя местная жительница. Женщина получила ожоги различной степени и была госпитализирована в больницу. Врачи оценили состояние женщины как средней тяжести. По их словам, сыктывкарка получила ожоги 1-3 степени.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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