Юлия Самойлова из Ухты представила новую песню

Певица работала над песней больше года Фото: архив "КП"

Ухтинская певица Юлия Самойлова, участница «Евровидения-2018», презентовала свой новый трек под названием «Белая лилия». По признанию артистки, писала она песню в течение года.

Композицию можно отнести к жанрам trip-hop, ethnic и mid tempo. Сама Юлия охарактеризовала свою работу как «песню о силе духа».

- Песня пронизана светлым чувством любви и щемящей тоски по почти забытому ощущению себя. Это сродни тому состоянию, с которым мать качает колыбель своего ребёнка, оберегая его и направляя к свету, - говорит певица.

Юлия рассказала, что перед тем, как представит «Белую лилию» широкой аудитории она дала ее послушать родным и близким. Некоторые коллеги даже услышали украинские мотивы в песне.

- Я стремилась достичь такого эффекта, при котором строки русского языка будут плавно перетекать в украинские и наоборот. Благодаря помощи переводчика получилось красиво и трогательно, - цитирует слова артистки «Комиинформ».

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