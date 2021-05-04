В Ухте пропал молодой кучерявый парень

Молодой человек не выходит на связь со 2 мая. Фото: Лиза Алерт.

В Ухте ищут 20-летнего Скуриневского Руслана Викторовича. Молодой человек 2 мая вышел из дома и больше не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные средней длины, глаза карие. Носит усы и бороду.

Был одет в оранжевую куртку, красно-черную толстовку, синие джинсы, белые кроссовки.

Всем, кто хоть что-то знает о местонахождении парня, просьба сообщить по номеру горячей линии "Лизы Алерт": 8 800 700 54 52 или 112.

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