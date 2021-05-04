В Троицко-Печорске мужчина порезал себя и обвинил в преступлении сожительницу

Фото: СУ СК по Коми.

В Троицко-Печорске мужчина попытался инсценировать преступление, в котором он обвинил сожительницу.

Обвиняемый обратился в полицию, сообщив, что его сожительница в ходе конфликта между ними угрожала ему убийством и порезала его ножом. По указанному факту в отношении женщины следователи возбудили уголовное дело.

Однако в рамках проверки сотрудники полиции установили, что обвиняемый намеренно ввел расследование в заблуждение и оговорил сожительницу из-за конфликта на почве ревности. Мужчина намеренно рассказал свидетелю, который в момент конфликта находился в другой комнате, что сожительница угрожала обвиняемому и порезала ему руку, а также попросил вызвать полицию.

Правоохранительным органом установлено, что обвиняемый сам порезал себе руку, а также раскидал в комнате ножи, пытаясь инсценировать обстановку таким образом, чтобы все выглядело так, будто ему действительно угрожали убийством. В отношении сожительницы уголовное дело прекращено. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сосногорский городской суд.

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