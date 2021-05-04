В Сосногорске ссора между посетителями кафе привела к смерти одного из них

Фигурант заключен под стражу. Фото: из архива "КП"

В Сосногорске ссора между посетителями кафе закончилась смертью одного из них, сообщает СУ СК России по Коми.

3 мая текущего года возле кафе по улице 6 микрорайон между 18-летним и 32-летним посетителями заведения возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Молодой парень нанес второму несколько ударов в область головы. От полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался через непродолжительное время.

Подозреваемый задержан. В ходе следственных действий он признал вину и дал подробные показания о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Фигурант заключен под стражу.

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