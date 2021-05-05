В Коми осудили женщину, укравшей 8 тысяч рублей с карты подруги

Есть преступление, будет и наказание. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Женщина осуждена за кражу денег с банковского счета знакомой, сообщает Усть-Куломский районный суд.

1 января 2021 года И., будучи пьяной, в квартире у своей знакомой П. при просмотре смс-сообщений от номера «900» в мобильнике подруги, увидела, что у последней есть деньги на счету.

И. тайком с помощью услуги «мобильный банк» перевела на свою банковскую карту 8000 рублей.

В судебном заседании подсудимая И. свою вину признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

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