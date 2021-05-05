Сыктывкарке, напавшей на собутыльника с ножом, дали срок

Фото: СУ СК по Коми.

Жительница Сыктывкар осуждена к лишению свободы за нанесение ножом тяжких телесных повреждений потерпевшему, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

10 октября 2020 года Моторина Е.В., будучи пьяной в одной из квартир дома по ул. Сельской, в ходе конфликта, используя в качестве оружия нож, умышленно нанесла им потерпевшему не менее 4 ударов по телу, чем причинила последнему тяжкий вред здоровью.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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