Несовершеннолетний покатался: в Сыктывкаре шесть человек пострадали в ДТП

Фото: ГИБДД по Сыктывкару

Сегодня, 8 мая, резонансное ДТП произошло в Сыктывкаре. Пострадали 6 человек, четверо из них – несовершеннолетние.

Авария произошла в 6:25. Несовершеннолетний водитель ВАЗ 2101 двигался по дороге СНТ «магистраль» в направлении автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск. Он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

В результате ДТП пострадали шесть человек.

1) Несовершеннолетний водитель 2003 года рождения. Диагноз: сочетанная травма, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Госпитализирован.

2) Пассажир, подросток 2004 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана левой надбровной дуги. Не госпитализирован.

3) Несовершеннолетний пассажир, девушка 2003 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, подкожная гематома лба множественные ссадины лица. Не госпитализирована.

4) Несовершеннолетний пассажир, девушка 2004 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба и виска, ссадина лица, закрытая травма левой кисти, перелом костей 3 пальца. Не госпитализирована.

5) Пассажир, девушка 2002 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные резанные раны щёчной области слева, ушиб левого прдплечевого сустава. Госпитализирована.

6) Пассажир, парень 2002 года рождения. Диагноз: сочетанная травма , закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

Госавтоинспекция Сыктывкара напоминает о запрете управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления соответствующей категории. Это опасно для всех участников дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре подросток на самодельном картинге врезался в Volkswagen (подробности)