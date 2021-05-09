Провал в центре Сыктывкара на тротуаре устранили

Фото: /vk.com/hozyainova_ns

Накануне праздника на одной из центральных улиц Сыктывкара образовался провал. Прямо посредине тротуара. Возмущенные жители буквально атаковали администрацию города.

«Вчера и сегодня получила очень много сообщений про обвал на тротуаре возле "Товаров для дома". Вчера огородили, сегодня днём тротуар восстановили. Спасибо всем неравнодушным горожанам!» - написала вечером 8 мая на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Как выяснилось, огромная дыра образовалась из-за течи на водпроводе. Авария также ликвидирована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарские врачи спасают воркутинку, на которую выбросили дверь с третьего этажа (подробности)