В Сыктывкаре Росгвардия устроила персональные парады у домов ветеранов

Возле подъездов домов, где проживают ветераны, музыканты военного оркестра исполнили произведения военных лет.

В День Победы военнослужащие военного оркестра Росгвардии совместно с представителями Госсовета, мэрией, советом ветеранов и волонтерами Победы провели праздничную акцию.

Возле подъездов домов, где проживают ветераны, музыканты военного оркестра исполнили произведения военных лет. Также к поздравлениям присоединились девчонки и мальчишки, которые прочитали для Героев Победы стихотворения и вручили им памятные сувениры. Ветераны поблагодарили всех за трогательные поздравления и отметили, что приятной неожиданностью для них стало выступление военного оркестра.

«Это акция признательности и уважения поколению фронтовиков и тружеников тыла, отстоявшим свободу и независимость страны, завоевавшим мирное небо для новых поколений граждан», - отметил военный дирижер майор Сергей Монастырский.

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