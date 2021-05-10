В Ухте подростки без прав на списанном авто протаранили забор

Фото: архив КП

ДТП произошло утром 9 мая в ухтинском поселке Водный.

16-летняя девушка за рулем автомобиля ВАЗ-2107 двигалась по ул. Советской со стороны ул. Дорожной в направлении гаражного массива. Возле дома №4 она не справилась с рулевым управлением, в результате чего машина врезалась в металлический забор.

В ДТП пострадал пассажир: у юноши 2001 года рождения ушиб с гематомой головы. В момент ДТП пострадавший находился на заднем сиденье слева и не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении него вынесено определение по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ: нарушение пассажиром ПДД. Нарушение влечет штраф до 500 руб.

Девушка-водитель не имеет водительских прав. В отношении юного водителя был составлен ряд определений о возбуждении административного производства. В частности, за управление транспортным средством без права управления ей грозит штраф в размере 15 тыс. руб. А также ответственность за нарушение ПДД с совершением ДТП с пострадавшим, рассказали "Комиинформу" в региональном Управлении ГИБДД.

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