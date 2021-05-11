Огромный штраф заплатит охранник за провоз алкоголя в вахтовый поселок Коми

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Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с иском. Его суть в нарушении правил внутреннего распорядка в вахтовых поселках данного ООО. Там работникам запрещается употреблять, продавать, хранить продукцию, содержащую алкоголь.

Ответчик же при исполнении своих трудовых обязанностей нарушил условия трудового договора. В августе 2020 года на посту охраны он допустил нарушение в виде попытки провоза алкогольных напитков на территорию объекта.

А ответило за это поначалу предприятие, с которым был заключен договор на несение охраны поселка. Оно перечислило третьему лицу денежные средства в размере 100 000 руб. А после работодатель взыскал эти деньги с охранника по суду. Решение в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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