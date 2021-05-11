Воркутинка взяла кредит на 360 тысяч и отдала деньги мошенникам

Фото: архив КП

В ОМВД России по Воркуте обратилась местная жительницы 1987 года рождения. Она рассказала, что виртуальные злоумышленники похитили кредитные средства в сумме 360 000 рублей.

Телефонный мошенник, действовавший под видом работника службы безопасности банка, заверил женщину, что злоумышленники пытаются списать ее сбережения. Для предотвращения незаконных действий держателю карты рекомендовали осуществить так называемый «зеркальный» заем.

Под диктовку «консультанта» воркутинка оформила кредит и перевела деньги через банкомат на указанный собеседником счет. После этого аферист перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Потерпевшая была информированы о таких видах обмана сотрудниками полиции, уточняет пресс-служба МВД по Республике Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огромный штраф заплатит охранник за провоз алкоголя в вахтовый поселок Коми (подробности)