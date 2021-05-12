В Усинске введен режим ЧС: разлив нефти

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На территории городского округа «Усинск» с 23.00 часов 11 мая 2021 года введён режим «Чрезвычайная ситуация».

11 мая вечером в ЕДДС поступило сообщение об обнаружении радужной пленки на поверхности реки Колва в районе 4 моста. На место выехала оперативная группа для проверки информации и оценки обстановки. Информация подтвердилась.

О ситуации в муниципалитете оперативно проинформирован глава Республики Коми Владимир Уйба.

В настоящее время ООО СПАСФ «Природа» приступило к локализационным мероприятиям в районе 1 и 4 моста, в соответствии с согласованным планом по ликвидации ЧС, связанным с разливом нефти.

Источник утечки нефти выявлен и остановлен. Он находится в НАО, практически у границы с МО ГО «Усинск».

О том, какие меры принимаются и как развивается ситуация, будет сообщаться на официальных ресурсах местной администрации.

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