Первый лесной пожар зарегистрирован в Коми

Фото: ЕДДС Ухты

12 мая на территории Ухты зарегистрирован первый лесной пожар в этом сезоне. Он возник в 42-м квартале Ухтинского городского лесничества, в районе карьера напротив Успенского кладбища.

На тушение были привлечены силы и средства Ухтинского лесничества, Ухтинского авиаотделения Коми лесопожарного центра, 2 гарнизона пожарной охраны, Управления ГОЧС.

К 16.05 огонь удалось локализовать на площади 6 гектаров, после него останется поле, выжженное огнем, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Ухты.

Учитывая, что Ухта и поселки окружены плотным кольцом тайги, не до конца вышла по лугам зеленая трава, риски лесных и ландшафтных пожаров сейчас как никогда высоки. Установившаяся жаркая погода с ветром способствует увеличению пожарной опасности.

Управление по делам ГО и ЧС информирует граждан о запрете посещения лесных массивов в жаркий период, разжигания открытого огня как в лесах, так и на прилегающих открытых пространствах; нельзя бросать незатушеные окурки в лесу, выкидывать их из окон автотранспорта при движении по автодорогам через лесные массивы и поля.

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