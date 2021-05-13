Заболеваемость ОРВИ в Коми резко пошла на спад

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За прошедшую неделю, с 3 по 9 мая, за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в республике обратилось 3 985 человек. Среди заболевших – 62,7% составляют дети в возрасте до 14 лет; сообщает Роспотребнадзор по Коми.

По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

Отметим резкое сокращение уровня заболеваемости простудными инфекциями в мае. Еще две недели назад цифры держались на уровне 6 – 7 тысяч заболевших. В частности, с по 25 апреля с симптомами ОРВИ к медикам обратилось 7 238 человек (69,8% - дети).

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