Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре стартовала противоклещевая обработка общественных пространств. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В среду утром приступили к акарицидной обработке в городском парке Кирова. На очереди – сквер за Стефановской площадью. При благоприятных погодных условиях завершить обработку планируют к концу мая.

Всего в этом году противоклещевую обработку проведут на участках 18 общественных территорий – в парках, скверах, в зеленых массивах в районах памятных мест. Общая площадь территории, которая попадает под обработку, составляет свыше 190 тысяч квадратных метров. Вещество, которое используют для борьбы с клещами, безопасно для людей, птиц, животных и других насекомых вещество безопасно. В случае необходимости территории обработают повторно. Акарицидная обработка также пройдет в столичных поселках В. Максаковке и Краснозатонском, на территории детских садов и школ города.

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