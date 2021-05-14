Начался ремонт гигантской трещины на трассе в Коми

Фото: «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»

На участке трассы республиканского значения Сыктывкар - Усть-Кулом около села Додзь начался ремонт обновленного дорожного участка, который прорезала глубокая трещина.

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми ранее установили вопиющий факт: второй год собственник не может принять должных мер по ремонту участка дороги регионального значения, где по осевой линии образовалась опасная глубокая трещина длиной более 50 м.

Еще в 2020 году тогда министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (ныне - минстройЖКХ) взяло обязательство, что этот участок дороги будет отремонтирован. Но проблему так и не смогли решить – осевая трещина только разрослась.

Общественники зафиксировали всю серьезность нарушения: глубина трещины достигает в некоторых местах до 50 см. На отдельных участках выпадают куски асфальта. Все это прямо влияет на безопасность дорожного движения, отметили общественники.

И вот за дорогу наконец взялись.

«Мы проконтролируем ремонт и его качество: осенью 2021 года и весной 2022 года общественники проведут новые рейды и все оценят своими глазами», - прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Алексей Воронюк.

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