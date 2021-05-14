Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Республика Коми вошла в десятку новых направлений для путешествий в 2021 году. Таковы результаты опроса, который провел сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Этим летом на Черноморском побережье будет ажиотаж. Все популярные направления уже заняты на 80%. Но туристы не отчаиваются и открывают для себя новые направления. Согласно результатам опроса, 42% туристов отправятся в путешествие по республике Марий Эл. На втором месте – Дагестан – 12%. Ещё около 10% поедут на север: на третьем месте – Мурманская область. В десятку также вошли Коми (8%), Кабардино-Балкария (7%), Северная Осетия (5,5%), Камчатка (5,5%), Тюменская область (4%), Хакасия (4%) и Якутия (1,4%).

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