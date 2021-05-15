На десяти улицах Сыктывкара заделали 33 ямы

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В Сыктывкаре продолжается ямочный ремонт дорог. С апреля уже выполнен ремонт на улицах Тентюковской, Станционной, Печорской, Морозова, Советской, Интернациональной, Пушкина, Лесопарковой, по Октябрьскому проспекту, Сысольскому шоссе – всего на 33 участках дорог.

На сегодня работы ведутся на улицах Восточная и Заводская. В планах – ремонт участков дорог на Дырносской, Ручейной, Лесопарковой и спуск на пляж по улице Заводской.

По информации директора МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрия Дмитриева, ямочный ремонт производится в качестве временной меры для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

«Ремонтные работы проводятся методом рециклинга старого асфальтобетона, когда в поврежденную поверхность дорожного полотна после отведения воды и уборки мусора из ямы кладется подготовленная в рециклере асфальтобетонная смесь», - пояснил Дмитрий Дмитриев.

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