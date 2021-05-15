Наплавной мост через Ижму открыт для автомобильного транспорта

Фото: администрация Ижемского района

Завершились работы по установке наплавного моста «Ижемский» на заречье. 14 мая утром его открыли для пешеходов, а уже к вечеру - для проезда автомобилей.

Приступили к оборудованию подъезда и монтажу наплавного моста, как только уровень воды на реке Ижма начал понижаться, сообщает пресс-служба администрации Ижемского района.

По словам начальника жилищного управления Надежды Греченюк, мост соединил села заречья с райцентром раньше обычного. Этому способствовали благоприятные климатические условия.

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