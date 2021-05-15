За неуплату алиментов жительница села Коми отправилась за решетку

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Приговором Сыктывдинского районного суда жительнице села Пажга, злостно уклоняющейся от отбывания наказания за неуплату алиментов, наказание заменено на лишение свободы.

Ранее ей были назначены исправительные работы на срок 5 месяцев, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Но осуждённая приговор игнорировала: не работала и пьянствовала.

И относительно мягкое наказание было заменено из расчета один день лишения свободы за три дня исправительных работ. К отбытию назначено 1 месяц 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденная арестована в зале суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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