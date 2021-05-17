Отряд «ЛизаАлерт» Коми разыскивает родственников потерявшейся женщины

Фото: «ЛизаАлерт» Коми

«Помогите найти родственников!», - с таким призывом обратились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Коми на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сорокина Ирина Николаевна с 25 августа 2000 года находится в медицинском учреждении города Троицк, Челябинская обл.

Предположительно, ей 48 лет. Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы темно-карие, глаза серые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении родственников Сорокиной Ирины Николаевны, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный). Также поисковики просят помощи в распространении информации по сети.

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